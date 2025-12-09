Трамп: Украине пора провести президентские выборы

Украине пора провести президентские выборы, у жителей страны должен быть подобный выбор. Об этом заявил Трамп в интервью изданию Politico.



Американский лидер также отметил, что Зеленскому пора "взять себя в руки" и начать соглашаться с предложениями мирного плана по урегулированию украинского конфликта, потому что Киев проигрывает на поле боя.



Досталось от Трампа и Старому Свету, так он назвал Европу "разлагающейся" группой стран, которыми руководят "слабые" люди. И заявил, что не придает большого значения роли европейских лидеров в попытках положить конец войне. По словам Трампа, они говорят, но не делают ничего для этого.