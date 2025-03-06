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Трамп урезает работу агентства, отвечающего за деятельность "Радио Свобода" и "Голос Америки"

Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи правительственных агентств, среди них Агентство по глобальным медиа, на содержании которого находятся такие структуры, как "Радио Свобода" и "Голос Америки".

Кадровые чистки на двух этих радиостанциях начались уже несколько недель назад: из 2 тысяч сотрудников планировали сократить как минимум 300. Основной кадровый удар должен был прийтись на европейские редакции.

Что станет с данными структурами после окончательной ликвидации Агентства по глобальным медиа, остается только гадать.

СШАДональд Трамп