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Трамп урезает работу агентства, отвечающего за деятельность "Радио Свобода" и "Голос Америки"
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Дональд Трамп подписал указ о ликвидации семи правительственных агентств, среди них Агентство по глобальным медиа, на содержании которого находятся такие структуры, как "Радио Свобода" и "Голос Америки".
Кадровые чистки на двух этих радиостанциях начались уже несколько недель назад: из 2 тысяч сотрудников планировали сократить как минимум 300. Основной кадровый удар должен был прийтись на европейские редакции.
Что станет с данными структурами после окончательной ликвидации Агентства по глобальным медиа, остается только гадать.