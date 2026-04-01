Трамп заявил об отсутствии у Британии военного флота
Автор:Редакция news.by
Трамп заявил об отсутствии у Британии флота. "Британские корабли устарели или не находятся в строю", - указал президент США.
Ранее американский лидер уже заявлял о разочаровании британским премьером из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране.
А глава Пентагона припомнил былую славу "владычицы морей". По словам Хегсета, ее "большой и грозный Королевский военно-морской флот", в отличие от нынешнего, мог бы обеспечить судоходство в Ормузском проливе.
О плачевном состоянии британского флота писали и английские СМИ. В частности, газета The Sun упоминала, что у Британии фактически остается лишь один исправный эсминец, способный решать задачи противоракетной обороны.