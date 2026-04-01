Трамп заявил об отсутствии у Британии военного флота

Трамп заявил об отсутствии у Британии флота. "Британские корабли устарели или не находятся в строю", - указал президент США.

Ранее американский лидер уже заявлял о разочаровании британским премьером из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране.

А глава Пентагона припомнил былую славу "владычицы морей". По словам Хегсета, ее "большой и грозный Королевский военно-морской флот", в отличие от нынешнего, мог бы обеспечить судоходство в Ормузском проливе.