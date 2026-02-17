Трехсторонние переговоры по украинскому конфликту в Женеве продолжатся 18 февраля

Все внимание 17 февраля приковано к Женеве, где стартовал новый раунд переговоров по украинскому урегулированию. Это уже третий по счету с начала года в формате "Москва - Вашингтон - Киев".

Переговоры закрытые. Швейцарская сторона уже официально заявила, что не допустит никаких утечек. Это подтвердили и в Кремле. Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пока что ждать каких-либо новостей не стоит, переговоры продолжатся еще и 18 февраля. Он уточнил: в повестку встречи вошел более широкий круг тем по сравнению с консультациями в Абу-Даби. В частности, речь пойдет о территориальном вопросе. Это подтвердил и постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

"Что ж, мы ожидаем продуктивных переговоров в Женеве, но, очевидно, как отметил госсекретарь, обеим сторонам необходимо найти способ, позволяющий им договориться о прекращении этой войны. Как сказал Стив Уиткофф пару недель назад, все сводится к одному вопросу - территории. Но это будет самый сложный и трудный вопрос. Поэтому мы будем продолжать работать над ним", - заявил Уитакер.

Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Как только это факт стал известен, западная пресса бросилась его комментировать в том ключе, что раз Мединский в Женеве, значит Москва ужесточает переговорную позицию. Но, как пояснили в Кремле, дело в другом: на предыдущих раундах обсуждались в основном вопросы безопасности (это епархия военных).

На переговорах присутствует также спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев. Перед стартом встречи он выложил в Сеть видео, на котором президент США Дональд Трамп советует Киеву побыстрее сесть за стол переговоров и договориться о мире.

В кулуарах поговаривают, что главный камень преткновения - Донбасс: Россия требует отдать оставшиеся 20 % региона, а Киев упирается.