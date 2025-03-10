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Трое несовершеннолетних пострадали в результате атаки БПЛА на Московскую область
Три ребенка пострадали от атаки дронов ВСУ на Московскую область, двоим из них еще нет трех лет. Такую информацию сообщает РИА Новости, приводя слова уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
"Находимся на связи с министерством здравоохранения Московской области. Знаем о трех пострадавших детях (в ходе массированной атаки ВСУ на Московскую область - ред.), двоим из которых нет еще трех лет. Вся необходимая помощь им оказана, но понимаем, что дети в сильном шоке, пережили сильнейший стресс. Потребуется помощь специалистов-психологов", - сообщила Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Ранее Минобороны сообщило, что ПВО за ночь сбила 337 украинских беспилотников над российской территорией. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на столицу, на разных рубежах в целом сбиты сотни боевых беспилотников.