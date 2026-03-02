ЦАХАЛ атаковал резиденцию временного верховного лидера Ирана Алирезы Арафи

ЦАХАЛ ударил по дому исполняющего обязанности верховного лидера Ирана Алирезы Арафи, сообщают израильские СМИ. Находился ли глава государства в этот момент в здании, неизвестно.

В состав временного руководящего совета Исламской Республики он вошел лишь 1 марта после гибели в результате атак по Тегерану аятоллы Хаменеи.

Израиль и США продолжают наносить удары. Атаковано управление дипломатической полиции в столице Ирана. Исламская республика прицельно бьет по инфраструктуре стран, предоставивших свою территорию для американо-израильской операции.

Министерство обороны Катара заявляет, что Тегеран атаковал дронами нефтеперерабатывающий завод Qatar Energy, а также резервуар крупнейшего в мире нефтяного терминала в Саудовской Аравии.