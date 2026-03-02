ЦАХАЛ атакует союзников Ирана по всему региону

Представитель ЦАХАЛ призвал ливанцев покинуть северные регионы страны, по ним будут наноситься массированные бомбовые удары. Первая атака произошла минувшей ночью. Жертвами ударов уже стал 31 человек, 149 были ранены.

Несколько ракет Израиль выпустил по целям в Бейруте: объектом атаки был один из руководителей "Хезболлы". Пока не ясно, удалось ли ему спастись.