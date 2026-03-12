3.73 BYN
ЦАХАЛ заявил об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране
Армия обороны Израиля утверждает, что атаковала ядерный центр "Талеган" в Тегеране. В ЦАХАЛ добавили, что там якобы проводились секретные эксперименты в рамках проекта "Амад" - скрытой программы разработки ядерного оружия. В доказательство публикуются спутниковые снимки. Тегеран неоднократно отрицал намерение получить такое оружие.
Иран, в свою очередь, атаковал ракетные комплексы Patriot на американских базах в Кувейте. Кроме того, по международному аэропорту страны нанесен удар беспилотниками. Также в Персидском заливе за последние сутки атакам Тегерана подверглись 6 коммерческих судов, 3 из них получили серьезные повреждения. Ранее Иран обстрелял нефтехранилища в ОАЭ, а также в Саудовской Аравии и Бахрейне.
ЦАХАЛ также сообщает о крупнейшем ударе со стороны ливанского движения "Хезболла" за время нынешней эскалации. Выпущено более 200 ракет и снарядов. Израиль ответил новой волной атак. За сутки в Ливане погибли не менее 30 человек. За последние часы были атакованы 9 населенных пунктов на юге страны. Израильский министр обороны призвал ливанские власти остановить атаки движения "Хезболла", иначе это сделает Тель-Авив путем установления контроля над дополнительными территориями.