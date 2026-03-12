ЦАХАЛ заявил об ударе по ядерному центру "Талеган" в Иране

Армия обороны Израиля утверждает, что атаковала ядерный центр "Талеган" в Тегеране. В ЦАХАЛ добавили, что там якобы проводились секретные эксперименты в рамках проекта "Амад" - скрытой программы разработки ядерного оружия. В доказательство публикуются спутниковые снимки. Тегеран неоднократно отрицал намерение получить такое оружие.

Иран, в свою очередь, атаковал ракетные комплексы Patriot на американских базах в Кувейте. Кроме того, по международному аэропорту страны нанесен удар беспилотниками. Также в Персидском заливе за последние сутки атакам Тегерана подверглись 6 коммерческих судов, 3 из них получили серьезные повреждения. Ранее Иран обстрелял нефтехранилища в ОАЭ, а также в Саудовской Аравии и Бахрейне.