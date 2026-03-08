3.74 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
Цены на бензин бьют рекорды - ближневосточный конфликт ударил по карману американцев и европейцев
Ближневосточный конфликт уже больно ударил по экономикам первого мира. Только за 7 марта средняя цена одного галлона горючего выросла в Соединенных Штатах на 22 цента и достигает теперь 4,5 доллара. Такого в стране не было со времен, когда здесь бушевала ковидная инфляция.
От аналогичного бедствия страдает Европа. Во Франции и Германии цены на бензин и дизель приближаются к 2,5 евро. В Прибалтике за неделю бензин подорожал на 10-15 центов, а дизель - на 25.
В пограничных с Германией регионах Польши введены ограничения на продажу автомобильного топлива, поскольку сюда едут заправляться тысячи немцев, при этом рост цен наблюдается и в самой Польше. Немецкие экономисты предупреждают, что война в Заливе ничего хорошего Европе не обещает. Несколько недель существования в экстремальных условиях Старый Свет еще выдержит, но потом начнется обрушение хозяйственной жизни. Даст о себе знать инфляция, которая может стать гиперинфляцией, а дальше начнется крах всей европейской валютной системы.