Цены на бензин бьют рекорды - ближневосточный конфликт ударил по карману американцев и европейцев

Ближневосточный конфликт уже больно ударил по экономикам первого мира. Только за 7 марта средняя цена одного галлона горючего выросла в Соединенных Штатах на 22 цента и достигает теперь 4,5 доллара. Такого в стране не было со времен, когда здесь бушевала ковидная инфляция.

От аналогичного бедствия страдает Европа. Во Франции и Германии цены на бензин и дизель приближаются к 2,5 евро. В Прибалтике за неделю бензин подорожал на 10-15 центов, а дизель - на 25.