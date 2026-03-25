Цены на дизель в Польше превысили 8 злотых за литр
Цены на топливо в Польше установили рекорд. На прошедших выходных стоимость дизеля начала резко расти: литр реализовывался по цене больше 8 злотых.
Аналитики предполагают, что в скором времени этот вид топлива может достигнуть планки в 9 злотых - в белорусских это более 7 рублей. При этом бензин продается несколько дешевле - порядка 7 злотых.
Вице-премьер республики заявил, что правительство "готово к интервенции", если ситуация на рынке ухудшится. Уже сейчас предпринимаются первые меры: государственные структуры и крупнейший нефтяной концерн Orlen предлагают скидки и акции на топливо.
Ранее премьер режима Дональд Туск отмечал, что правительство рассматривает возможность коррекции акцизов и маржи, но оставляет ее "на самый черный день". При этом власти рассчитывают, что кризис может ослабнуть сам по себе.