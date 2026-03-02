Цены на нефть выросли на фоне эскалации на Ближнем Востоке

Цена нефти марки Brent в начале торговой недели выросла более чем на 12 %.

По данным торгов на Лондонской бирже, майские фьючерсы на этот сорт нефти превысили 81 доллар за баррель. Такие показатели зафиксированы впервые с 23 июня 2025 года. Позже цены на Brent замедлили рост и торговались на уровне чуть менее 79 долларов за бочку.

При этом аналитики не исключают дальнейший рост при затяжном конфликте и сохранении блокировки Ормузского пролива. Цены могут вырасти до 100 долларов за баррель, а по некоторым прогнозам и до 150.