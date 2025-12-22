Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3165265a-82ef-4298-be66-8ae98d72aca8/conversions/e6cdc57f-a972-486c-9f3b-88d2878a92b6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3165265a-82ef-4298-be66-8ae98d72aca8/conversions/e6cdc57f-a972-486c-9f3b-88d2878a92b6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3165265a-82ef-4298-be66-8ae98d72aca8/conversions/e6cdc57f-a972-486c-9f3b-88d2878a92b6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3165265a-82ef-4298-be66-8ae98d72aca8/conversions/e6cdc57f-a972-486c-9f3b-88d2878a92b6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоимость фьючерсов на золото и серебро на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, побила новые рекорды и поднялась выше 4425 долларов за тройскую унцию и 69,5 доллара за тройскую унцию соответственно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

Так, цена на золото с поставкой в феврале следующего года выросла на 0,94 %, до 4428,5 доллара за тройскую унцию, а стоимость серебра с поставкой в марте - на 3,01 %, достигнув 69,52 доллара за тройскую унцию.