Цены на золото и серебро обновили исторические рекорды
Автор:Редакция news.by
Стоимость фьючерсов на золото и серебро на бирже Comex, которая является подразделением Нью-Йоркской товарной биржи, побила новые рекорды и поднялась выше 4425 долларов за тройскую унцию и 69,5 доллара за тройскую унцию соответственно, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.
Так, цена на золото с поставкой в феврале следующего года выросла на 0,94 %, до 4428,5 доллара за тройскую унцию, а стоимость серебра с поставкой в марте - на 3,01 %, достигнув 69,52 доллара за тройскую унцию.
В целом с начала 2025 года фьючерс на золото вырос на 62,82 %, а фьючерс на серебро - более чем вдвое - на 137,27 %.