Туск: Мы будем способны заминировать свои границы в течение 48 часов в случае угрозы

Польша создаст склады противопехотных мин на востоке страны для того, чтобы заминировать свои границы за 48 часов в случае якобы угрозы. Об этом заявил премьер польского режима Туск, подчеркнув, что того требует международная обстановка.



Выход Польши из договора, запрещающего производство, хранение и использование таких мин, вступит в силу завтра. Конвенция, подписанная в 1997 году, объединяет 163 государства, но в прошлом году из нее вышли Финляндия, Украина и страны Балтии. Варшава планирует возобновить производство мин для границ с Беларусью и Россией.