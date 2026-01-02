Туск пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году

В Польше появился свой Наполеон. Премьер польского режима Туск разошелся в милитаристском угаре и в своем новогоднем обращении анонсировал, что 2026-й станет годом быстрого завоевания польской Балтики. Также он пообещал ускорить процесс создания самой мощной армии в Европе, увеличив численность вооруженных сил с 200 до 500 тыс. человек.