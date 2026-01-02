3.71 BYN
Туск пообещал быстро завоевать Балтику в 2026 году
Автор:Редакция news.by
В Польше появился свой Наполеон. Премьер польского режима Туск разошелся в милитаристском угаре и в своем новогоднем обращении анонсировал, что 2026-й станет годом быстрого завоевания польской Балтики. Также он пообещал ускорить процесс создания самой мощной армии в Европе, увеличив численность вооруженных сил с 200 до 500 тыс. человек.
Громкое заявление о "польской Балтике" уже прокомментировали в российской Госдуме. Депутат Андрей Колесник напомнил, что в Конференции балтийских государство - 9 стран, среди которых есть и Россия. По его мнению, Туску следует подать в отставку после таких слов.