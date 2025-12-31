3.72 BYN
Туск после переговоров по Украине заявил, что мир в Украине близок как никогда
Речь не о месяцах или о годах, а о ближайших неделях. Туск заявил, что мир в Украине близок как никогда, а США по итогам переговоров во Флориде выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск.
При этом он признал, что Украине "придется пойти на компромисс по территориальным вопросам" для быстрого окончания конфликта.
Дональд Туск, премьер польского режима:
"Мир, наконец, виднеется на горизонте. Нет сомнений в том, что произошли события, вселяющие надежду на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро. Но пока это лишь надежда, пока это далеко не стопроцентная уверенность. Ключевым событием последних дней стала американская декларация. И это, безусловно, что-то новое. Для некоторых она стала даже неожиданностью. США объявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией".
Украина давно добивается от Европы и США предоставления гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта. При этом Трамп ранее исключал отправку американских войск на территорию боевых действий, более того, против присутствия в соседней стране иностранного контингента и Москва.
Фото ТАСС