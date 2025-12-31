Туск после переговоров по Украине заявил, что мир в Украине близок как никогда

Речь не о месяцах или о годах, а о ближайших неделях. Туск заявил, что мир в Украине близок как никогда, а США по итогам переговоров во Флориде выразили готовность участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск.

"Мир, наконец, виднеется на горизонте. Нет сомнений в том, что произошли события, вселяющие надежду на то, что эта война может закончиться, и довольно быстро. Но пока это лишь надежда, пока это далеко не стопроцентная уверенность. Ключевым событием последних дней стала американская декларация. И это, безусловно, что-то новое. Для некоторых она стала даже неожиданностью. США объявили о своей готовности участвовать в гарантиях безопасности для Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией".