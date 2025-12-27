3.71 BYN
Туск: После встречи Зеленского и Трампа мы продолжим беседу
Автор:Редакция news.by
Европейские лидеры проведут еще одно совещание по Украине уже после встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, которая состоится 28 декабря во Флориде. Об этом сообщил польский премьер-министр Дональд Туск, информирует ТАСС.
"Завтра после встречи Зеленского и Трампа мы продолжим беседу", - написал Туск в субботу в X.
Он также заявил, что в ходе вчерашних телефонных переговоров европейские лидеры пришли к выводу, что ключевым вопросом мирного урегулирования станут гарантии безопасности для Киева.).