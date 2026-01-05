Туск призвал Европу вооружаться

Вполне ожидаема позиция премьера польского режима Дональда Туска на удар США по Венесуэле и территориальные претензии американского президента Дональда Трампа, в том числе на Гренландию. По словам Туска, европейские страны "должны продолжать вооружаться".

В соцсети премьер Польши написал, что даже союзники перестанут воспринимать Европу всерьез, если она будет слабой и разделенной. Свой пост он опубликовал на английском языке, призвав европейских партнеров держаться один за всех и все за одного.