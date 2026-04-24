Туск усомнился в готовности США защищать Европу

Дональд Туск выразил сомнения, что США придут на помощь ЕС в случае нападения. По его словам, Европе нужны не "бумажные" гарантии 5-й статьи Устава НАТО, а реальные силы и логистика.

Польша сегодня - лидер среди стран НАТО по темпам милитаризации. В 2025 году расходы достигли 4,7 % ВВП. В плане на текущий год заложено уже 4,8 %. Для этого Варшава идет на огромный дефицит бюджета - в 2026 году он составит почти 75 млрд долларов.