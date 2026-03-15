Туск заявил, что Польша может выйти из ЕС

Премьер польского режима заявил, что риск выхода страны из ЕС становится реальной угрозой и все из-за президента Навроцкого и правых оппозиционных партий. Политик назвал возможный Polexit катастрофой и пообещал сделать все, чтобы его предотвратить.



Туск также заявил, что силы, которые подталкивают страну к такому курсу, одновременно стремятся ослабить Евросоюз. Среди них он назвал Россию, американское движение MAGA, возглавляемое Трампом, и европейских правых политиков во главе с Виктором Орбаном.



Отметим, поводом для такого панического заявления стало решение Навроцкого наложить вето на закон, который позволил бы Польше получить доступ к льготным оборонным кредитам ЕС на сумму до 44 млрд евро.