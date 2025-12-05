У берегов Болгарии атакованный морским дроном танкер Kairos терпит бедствие

Танкер в море. Фото РБК news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30acb5dd-49db-43d9-b1c0-7af44ca9c9c2/conversions/028ebe40-5326-4c33-ae8e-db1c35765fc5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30acb5dd-49db-43d9-b1c0-7af44ca9c9c2/conversions/028ebe40-5326-4c33-ae8e-db1c35765fc5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30acb5dd-49db-43d9-b1c0-7af44ca9c9c2/conversions/028ebe40-5326-4c33-ae8e-db1c35765fc5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/30acb5dd-49db-43d9-b1c0-7af44ca9c9c2/conversions/028ebe40-5326-4c33-ae8e-db1c35765fc5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Танкер Kairos под флагом Гамбии терпит бедствие в районе города Ахтополь в южной части болгарского Черноморья после атаки украинского морского беспилотника Sea Baby. На борту судна находятся 10 человек, непосредственной угрозы их жизням нет, ситуация контролируется болгарской "Морской администрацией", ВМС и пограничной охраной, пишет БЕЛТА.

Отмечается, что после инцидента с беспилотником в водах Турции 28 ноября Kairos потерял ход, 3 декабря турецкое судно начало его буксировку, но 5 декабря по неизвестным причинам прекратило ее и оставило танкер в территориальных водах Болгарии. Kairos встал на якорь на расстоянии около одной мили от болгарского побережья. Сейчас в этом районе наблюдаются сильный ветер и волнение до 4 баллов.

По данным "Морской администрации", экипаж запросил эвакуацию, оказать помощь готовы катер пограничной охраны и два буксира, однако ввиду неблагоприятных метеоусловий спасательная операция отложена до утра 6 декабря. Всю ночь судно будет находиться под наблюдением.

О национальной принадлежности членов экипажа информации нет.

Администрация города Бургас провела заседание оперативного штаба по борьбе со стихийными бедствиями и авариями, по итогам которого заявила, что угроза экологической катастрофы отсутствует, так как никакого груза на борту танкера нет.