3.73 BYN
2.87 BYN
3.38 BYN
У берегов Пхукета затонуло судно с опасным грузом
Автор:Редакция news.by
Разлив нефтепродуктов произошел недалеко от таиландского острова Пхукет. Затонуло судно, на борту которого было около 300 контейнеров, 14 из которых содержат опасные вещества.
Их попадание в море угрожает окружающей среде и может создать потенциальную угрозу для судоходства.
На месте ЧП образовалось мазутное пятно из-за вылившегося бункерного топлива. Все члены экипажа эвакуированы и доставлены на берег.