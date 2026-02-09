Смотреть онлайнПрограмма ТВ
У берегов Пхукета затонуло судно с опасным грузом

Разлив нефтепродуктов произошел недалеко от таиландского острова Пхукет. Затонуло судно, на борту которого было около 300 контейнеров, 14 из которых содержат опасные вещества.

Их попадание в море угрожает окружающей среде и может создать потенциальную угрозу для судоходства.

На месте ЧП образовалось мазутное пятно из-за вылившегося бункерного топлива. Все члены экипажа эвакуированы и доставлены на берег.

