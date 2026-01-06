3.67 BYN
"У нас нет полной картины": изворотливый Стармер не осуждает агрессию США против Венесуэлы
Британцам показали телешоу, где очередной лживый и скользкий премьер просто сел в лужу, мягко говоря. У Стармера напрямую спросили, осудит ли Лондон американскую агрессию против суверенного государства? Но старушка-Британия, видимо, давно потеряла очки и в упор не видит ни факты, ни события.
Кир Стармер, премьер-министр Великобритании:
"Ну, я хочу собрать все фактические материалы, и у нас просто нет полной картины на данный момент. Ситуация развивается стремительно, и нам нужно все это сопоставить. Нам нужно установить все факты, затем мне нужно поговорить с президентом Трампом, мне нужно поговорить с нашими союзниками, но я не уклоняюсь от этого. Я всю жизнь был сторонником международного права и важности соблюдения международного права. Я хочу убедиться, что располагаю всеми фактами, а у нас их пока нет, и нам нужно их получить, прежде, чем мы примем решение о последствиях в отношении предпринятых действий".
Простые британцы все видят и все понимают. Они устроили напротив резиденции этого "слизня" акцию в поддержку Мадуро. Демонстранты также потребовали репараций за атаку на Венесуэлу.