У вулкана Стромболи на юге Италии вновь начался период активности
Автор:Редакция news.by
В Италии началось извержение Стромболи - это один из активных вулканов Европы. Он расположен на островке между Сицилией и Калабрией.
Стромболи извергается уже почти 90 лет, делая лишь недолгие перерывы. Накануне он вновь стал изливать лаву и швыряться вулканическими бомбами.
Учитывая, что вулкан возвышается над уровнем моря почти на километр, его называют "Маяком Средиземноморья".
Величественное и грозное извержение Стромболи можно наблюдать с расстояния в десятки километров. Опасности для людей он пока не представляет.