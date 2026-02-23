У вулкана Стромболи на юге Италии вновь начался период активности

В Италии началось извержение Стромболи - это один из активных вулканов Европы. Он расположен на островке между Сицилией и Калабрией.

Стромболи извергается уже почти 90 лет, делая лишь недолгие перерывы. Накануне он вновь стал изливать лаву и швыряться вулканическими бомбами.

Учитывая, что вулкан возвышается над уровнем моря почти на километр, его называют "Маяком Средиземноморья".