Натовские учения уже приобрели круглогодичный характер. На данный момент подходят к концу учения "Меткий дротик", где отрабатывают оперативную переброску войск и техники с Запада на Восток.

Пока Америка открыто заявляет, что планирует забрать себе Гренландию, Европа начинает учения с целью защиты от России. При этом ряд европейских стран отправляет по 10-20 военных для обороны датского острова и то и дело сообщают, что будут защищать Арктику, по сути вступая в противостояние с США - своим же союзником и членом НАТО. Но это лишь на словах. А на деле альянс начинает самые крупные учения STEADFAST DART с участием более 10 тысяч военнослужащих для защиты от агрессии России.

Неприкрытая ложь, лицемерие и трусость - истинное комбо оборонных идей европейских стран. Когда на севере реальная угроза, альянс бросает огромные силы на противостояние мнимой. Мотивы понятны - переключить внимание с одной проблемы на другую.

Итак. Давайте разберемся, что это за маневры. Военные учения STEADFAST DART стартовали в конце января. Их цель - отработать быструю переброску войск и техники в случае возможного нападения России на страны Балтии и Польшу. Ключевую роль в тренировке играет Германия, которая фактически превращается в главный оборонный хаб НАТО. В страну перебрасывают более 10 тысяч военных из 11 государств - членов альянса.

А теперь о масштабах маневров. Задействовано 17 кораблей, 29 военных самолетов и около полутора тысяч единиц тяжелой техники, в частности танки, ракетные системы, автотранспорт. В рамках тренировки НАТО разворачивает Allied Reaction Force - это мобильное соединение быстрого реагирования, призванное оперативно действовать в кризисных ситуациях.

Если бы Европа бросила вышеуказанные силы на защиту Гренландии, это по крайней мере выглядело бы весомо и вызвало уважение со стороны мирового сообщества. Но нет. Продолжаем защищаться от России.

Теперь о логистике и ролях. Германия - это "страна-фреймворк" и логистический хаб. Берлин - не просто участник, а основа для развертывания. Здесь размещены штабы, склады, ФРГ принимает авиацию из других стран, далее по сигналу тревоги союзники, те самые 11 государств, включая США, Британию, Нидерланды, страны Балтии и другие перебрасывают свои контингенты в Германию. После этого происходит формирование боеспособной группировки под единым командованием. И отсюда, как единое целое, они совершают переброску на восток или юго-восток, а надо бы на север.

Следующая точка на карте учений - Румыния и Болгария. Это страны - принимающие стороны. Именно сюда, на юго-восточный фланг к Черному морю, направляется сформированная в Германии группировка. Здесь отрабатывается прием и размещение прибывших сил, происходит их интеграция с местными войсками. И в завершение тренировки - проведение боевых маневров на полигонах.

Может возникнуть вопрос, почему войска перебрасываются не в Польшу или Балтику? НАТО заявляет, что это стратегическое решение, якобы Восточный фланг уже превращен в крепость, а Черноморский «фронт» слабее, вот они и решили его усилить десятитысячной группировкой.