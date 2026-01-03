Удар изначально планировался на 25 декабря: новые подробности об атаке на Венесуэлу

США нанесли масштабный удар по Венесуэле. Атакованы Каракас и три венесуэльских штата. Обстреляны как минимум 11 объектов - как военные, так и гражданские, в том числе и газотранспортная инфраструктура. На улицах столицы паника, слышны сирены скорой помощи.

Трамп заявил, что президента Николаса Мадуро и его жену захватили и вывезли из страны. В Каракасе наблюдаются перебои в работе сотовой связи, часть города остается без электричества.

Утро 3 января 2026 года в Каракасе оказалось роковым. Без предупреждения США нанесли серию ударов по столице Венесуэлы. Это подтвердили в Белом доме. Первые взрывы прогремели в предрассветной тишине, когда город еще спал. Вскоре стало ясно: атака носит комплексный, точечный и всеобъемлющий характер.

Под удар попали объекты военного, гражданского и административного значения. Ракеты и бомбы обрушились на крупные военные базы и военно-морские объекты, вместе с тем под прицелом оказались Генштаб, здание парламента и стратегический нефтеперерабатывающий завод, а также мавзолей Уго Чавеса.

Владимир Падрино Лопес, министр обороны Венесулы:

"В свете этого гнусного и трусливого нападения, угрожающего миру и стабильности в регионе, мы выражаем самое решительное осуждение перед международным сообществом и всеми многосторонними организациями, чтобы правительство США было осуждено за вопиющее нарушение Устава ООН и международного права. Свободная, независимая и суверенная Венесуэла отвергает со всей силой своей либертарианской истории присутствие этих иностранных войск, оставивших после себя лишь смерть, боль и разрушения. Это вторжение представляет собой величайшее злодеяние, которое когда-либо переживала страна, вызванное ненасытной жадностью к нашим стратегическим ресурсам. В этот судьбоносный час я призываю к мужеству, унаследованному нами от освободителей, которые научили нас, что достоинство не подлежит обсуждению и что Родина является высшей ценностью."

Президент Венесуэлы Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение

Вооруженные силы приведены в полную боевую готовность и развернуты для защиты суверенитета. Цель нападения не что иное, как захват стратегических ресурсов боливарианской республики, попытка силой сломить политическую независимость страны - так прокомментировал глава МИД Венесуэлы.

Паника на улицах Каракаса

В некоторых районах, особенно в южной части венесуэльской столицы, произошли массовые отключения электроэнергии, погрузив целые кварталы в полную тьму. На улицах появилась бронетехника Вооруженных сил Венесуэлы, создавая сюрреалистичную картину мирного города. Люди в панике покидают столицу. На выездах образовались многокилометровые пробки. Огромные очереди выстроились на заправках и у магазинов - граждане пытаются запастись топливом и продуктами перед лицом страха и неизвестности.

В Вашингтоне готовятся к официальным заявлениям

Белый дом обещает вскоре опубликовать разъяснение своей позиции. Известно, что операция, как передают американские СМИ, стала результатом решения, принятого накануне на заседании Совета национальной безопасности под председательством президента США.

Примечательная деталь: удар изначально планировался на 25 декабря, католическое Рождество, но был отложен. Причины переноса не уточняются, но сам факт говорит о долгом и тщательном планировании. Эскалация стала кульминацией многомесячной кампании давления, которую Вашингтон вел против правительства Мадуро. Переброска тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по судам, подозреваемым в перевозке наркотиков, постоянные угрозы - все это было подготовкой.