Уиткофф перед поездкой в РФ провел встречу с Умеровым
На фоне усиливающегося политического цунами в Киеве Вашингтон проводит новую встречу с украинской делегацией. По данным AFP, советник по нацбезопасности Уиткофф перед визитом в Москву пообщался во Флориде с главой делегации - министром обороны Умеровым.
Это продолжение диалога, ведущегося на фоне кадровой чистки вокруг Зеленского. Умеров возглавил делегацию, сменив серого кардинала Ермака, который подал в отставку под прессом скандала. СМИ уже пишут, что для бывшего главы офиса президента готовят не одно, а целых три уголовных подозрения.
Власти тем временем выжгли для Ермака все пути к отступлению. Ему запретили выезд из Украины. Это решение стало логичным финалом после обыска в его квартире и скорой отставки.
На Западе эту разборку внутри украинской верхушки уже окрестили "политическим землетрясением". Сразу после отставки Ермак заявлял о намерениях отправиться на фронт. Но вместо линии соприкосновения оказался на линии политического поражения. Теперь Вашингтону приходится в спешке выстраивать мосты с новой командой, пока тень скандала накрывает старую.