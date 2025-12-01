Уиткофф перед поездкой в РФ провел встречу с Умеровым

На фоне усиливающегося политического цунами в Киеве Вашингтон проводит новую встречу с украинской делегацией. По данным AFP, советник по нацбезопасности Уиткофф перед визитом в Москву пообщался во Флориде с главой делегации - министром обороны Умеровым.

Это продолжение диалога, ведущегося на фоне кадровой чистки вокруг Зеленского. Умеров возглавил делегацию, сменив серого кардинала Ермака, который подал в отставку под прессом скандала. СМИ уже пишут, что для бывшего главы офиса президента готовят не одно, а целых три уголовных подозрения.

Власти тем временем выжгли для Ермака все пути к отступлению. Ему запретили выезд из Украины. Это решение стало логичным финалом после обыска в его квартире и скорой отставки.