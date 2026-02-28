Украина должна вернуть МВФ 2,7 млрд долларов в 2026 году, почти 70 % от нового транша

Международный валютный фонд опубликовал график погашения Киевом украинского долга перед этой организацией. На днях фонд выделил Украине 8 млрд 100 млн долларов, из которых в 2026 году страна получит чуть менее 4 млрд.

График погашения прошлых долгов предполагает, что Украина вернет Фонду в 2026 году 2,7 млрд или ровно 70 % от той суммы, которую получит.