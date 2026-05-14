Украина и Литва договорились о совместном производстве БПЛА

Украина и Литва договорились о совместном производстве беспилотников в рамках инициативы Drone Deal.

Как сообщает Baltnews, сделка направлена на укрепление обороноспособности обеих стран. Подписи под документом поставили Зеленский и Науседа.

Украина в последние годы активно наращивает производство и экспортно-технологическое сотрудничество в сфере дронов. Киев делает ставку на развитие совместных проектов с европейскими странами для расширения выпуска разведывательных и ударных беспилотников.

