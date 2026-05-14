3.81 BYN
2.78 BYN
3.25 BYN
Украина и Литва договорились о совместном производстве БПЛА
Автор:Редакция news.by
Украина и Литва договорились о совместном производстве беспилотников в рамках инициативы Drone Deal.
Как сообщает Baltnews, сделка направлена на укрепление обороноспособности обеих стран. Подписи под документом поставили Зеленский и Науседа.
Украина в последние годы активно наращивает производство и экспортно-технологическое сотрудничество в сфере дронов. Киев делает ставку на развитие совместных проектов с европейскими странами для расширения выпуска разведывательных и ударных беспилотников.