Украина может остаться без молодежи - каждый третий стремится уехать. Согласно свежему социологическому исследованию, 29 % молодых людей, пока еще остающихся в стране, хотят поскорее эмигрировать.

При этом среди тех, кто уже уехал, 55 % лишь теоретически планируют возвращение, однако сами социологи признают: речь скорее о намерениях, которые со временем могут не реализоваться.