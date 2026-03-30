Украина может остаться без молодежи
Автор:Редакция news.by
Украина может остаться без молодежи - каждый третий стремится уехать. Согласно свежему социологическому исследованию, 29 % молодых людей, пока еще остающихся в стране, хотят поскорее эмигрировать.
При этом среди тех, кто уже уехал, 55 % лишь теоретически планируют возвращение, однако сами социологи признают: речь скорее о намерениях, которые со временем могут не реализоваться.
С учетом того, что около трети молодежи уже за границей, а уровень рождаемости в Украине снизился, страна рискует потерять значительную часть будущего поколения.