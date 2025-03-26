Украина попыталась атаковать Глебовское подземное хранилище газа в Крыму

Днем 25 марта и в ночь на 26 марта украинские войска вновь предприняли попытку атаковать с помощью беспилотников объекты энергетики в Крыму, Брянской и Курской областях, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Минобороны РФ.

"Ночью 26 марта 2025 года у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, 26 марта около 4:45 мск в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

"Кроме того, днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тыс. потребителей Хомутовского района", - сообщили в Минобороны.