Интересы Европы продолжать политику русофобии и войну руками украинцев понятны - европейским лидерам мир не выгоден. Поэтому Брюссель меняет тон в отношении украинских беженцев. Германия и Польша склоняются к репатриации мужчин призывного возраста в Украину. Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Несколько лет назад Европа и США чуть ли не зазывали к себе украинских беженцев: обещали защиту и социальные льготы, бесплатный транспорт, пособия, жилье. Теперь настроения Брюсселя переменились: сотни тысяч людей столкнулись с новой жестокой реальностью - их начали массово выдворять. Свет за границей гаснет, а двери закрываются.

Европейские страны разработали стратегию высылки украинских беженцев на родину с помощью Интерпола, сообщают итальянские СМИ. В материале отмечается, что Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт.

Больше всего украинских беженцев (свыше 1 млн человек) приняла Польша. Выдавать Украине мужчин призывного возраста страна начала еще в 2023 году. На днях президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что в последний раз подписывает закон о помощи украинским беженцам, который будет действовать только год.

Тимур Шафир, секретарь Союза журналистов России:

"Ситуация с беженцами из Украины не могла быть вечной. Мы часто говорим о том, что все конфликты заканчиваются, но они заканчиваются из-за преимуществ одной из сторон. Преимущества у Украины нет никакого. Более того, Украину сейчас сотрясает очередной, но один из самых крупных за последние годы коррупционных скандалов. Представьте себя на месте руководства Польши: в бюджете дыра, огромное количество средств уходит в никуда, обстановка в стране накалена, а значительная часть бюджета уходит в черную дыру без малейших перспектив на то, что ситуация изменится".

После отмены Киевом запрета на выезд для мужчин 18-22 лет количество заявок на защиту в Германии выросло со 100 до 1 тыс. в неделю. Немецкая пресса пишет, что страна "задыхается от украинских парней", а политики обсуждают жесткую репатриацию. Власти Германии хотят урезать соцвыплаты беженцам из Украины, их также обяжут искать работу, но и это не все.

Фридрих Мерц, канцлер Германии:

"В ходе продолжительного телефонного разговора я попросил президента Украины сделать все возможное, чтобы еще большее количество молодых мужчин из Украины не возвращались в Германию, а проходили службу у себя на родине. Там они нужны, их ждут. А в Германии выплаты для этих беженцев будут устроены таким образом, чтобы стимул работать был выше, чем желание оставаться в системе пособий".

По данным опроса, 65 % жителей Германии выступают против выплат украинским беженцам и за возвращение мужчин призывного возраста в Украину.

На одном из немецких телеканалов показали сюжет: украинские парни радостно делятся эмоциями о том, что "над ними больше не маячит перспектива стать пушечным мясом". Но Германия, которая еще вчера обещала защиту, сегодня сама подталкивает их к возвращению туда, откуда они бежали.