Украинцев в Польше лишили бесплатной медпомощи

Привыкли к хорошему, но теперь придется жить по-другому. После изменения льгот украинским беженцам медицинские учреждения в Польше оперативно стали выставлять им счета. И уже около половины из них считаются неоплаченными. При этом медики подчеркивают: в экстренной ситуации пациенту не отказывают в помощи, а счет выставляют уже после лечения.



Напомним, с 5 марта большинство граждан Украины в Польше потеряли право на бесплатную медпомощь. Теперь доступ к лечению имеют в основном те, кто платит взносы - то есть официально работает или оформил добровольное страхование. Исключение - дети, беременные и люди, проживающие в центрах коллективного размещения.