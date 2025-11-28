Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Украинцы теряют доверие к курсу страны и возмущены коррупцией

Украина движется в неправильном направлении, считает большинство ее граждан. Ключевая причина - рост коррупции.

Согласно свежим данным компании "Социополис", только около четверти украинцев довольны развитием событий, а почти 80 % отмечают усиление коррупции за последние годы.

Атмосфера разочарования сгущается на фоне громких дел Национального антикоррупционного бюро Украины. Подавляющее большинство считает расследования обоснованными, которые подтверждают наличие коррупционных схем.

