Украинцы теряют доверие к курсу страны и возмущены коррупцией

Украина движется в неправильном направлении, считает большинство ее граждан. Ключевая причина - рост коррупции.

Согласно свежим данным компании "Социополис", только около четверти украинцев довольны развитием событий, а почти 80 % отмечают усиление коррупции за последние годы.