Украинцы в Шотландии могут оказаться на улице

Британская Daily Mail пугает украинских беженцев опасностью оказаться на улице, по крайней мере в Шотландии. Власти этого британского региона приняли решение прекратить выплаты домовладельцам, которые размещают лиц, получивших право на убежище. В первую очередь это коснется украинцев.

Выплаты хозяевам жилья составляли 500 фунтов, потом были несколько снижены. Благодаря этим субсидиям 28 тыс. украинцев получили в Шотландии крышу над головой. Великобритания активнее других стран выступает за то, чтобы украинцев призывного возраста отправлять на родину (возможно, отмена выплат связана с этим).



Но Королевство переживает еще и острейший бюджетный кризис, Шотландия также от него страдает и, вероятно, пытается экономить на всем, включая помощь украинцам.