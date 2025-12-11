3.75 BYN
2.90 BYN
3.38 BYN
Украину обвиняют в подготовке заказного убийства в Тель-Авиве
Автор:Редакция news.by
Вокруг Украины разгорается новый скандал. В Киеве на очередном заседании суда по делу олигарха Коломойского подсудимый сообщил примечательные факты.
По его словам, несколько дней назад группа вооруженных людей ворвалась на его виллу в Израиле. Произошло это по ошибке, киллеры искали дом бизнесмена Миндича, расположенный по соседству.
В ходе нападения ранен один человек, а расследованием этой истории якобы занимается израильская полиция.
Коломойский утверждает, что вербовкой бандитов занимались сотрудники украинского посольства: убить Миндича, который участвовал в коррупционных схемах украинского руководства, будто бы пытались для прикрытия Зеленского.