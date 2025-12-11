Украину обвиняют в подготовке заказного убийства в Тель-Авиве

Вокруг Украины разгорается новый скандал. В Киеве на очередном заседании суда по делу олигарха Коломойского подсудимый сообщил примечательные факты.

По его словам, несколько дней назад группа вооруженных людей ворвалась на его виллу в Израиле. Произошло это по ошибке, киллеры искали дом бизнесмена Миндича, расположенный по соседству.

В ходе нападения ранен один человек, а расследованием этой истории якобы занимается израильская полиция.