Ураган и наводнения обрушились на Пакистан: есть жертвы

Сильный шторм и ливни в Пакистане стали причиной наводнения в 20-миллионном городе Карачи. 21 человек погиб и сотни получили ранения. Проливные дожди сопровождались порывистым ветром.

Повреждены линии электропередачи, это повлекло за собой массовые отключения света. Ветер вырывал деревья и срывал крыши со зданий. Затоплены улицы и дома. Спасательные бригады и полиция эвакуируют людей из наиболее пострадавших районов.