Уровень рождаемости в Японии на пороге исторического минимума
Автор:Редакция news.by
Рождаемость в Японии в 2025 году может достигнуть исторического минимума и оказаться ниже даже самых пессимистичных прогнозов правительства.
По информации СМИ, общее число новорожденных за 2025 год, вероятнее всего, опустится ниже 670 тыс., что станет новым историческим антирекордом. К такому низкому показателю Страна восходящего солнца может прийти на 16 лет раньше прогнозируемого.
Сокращение рождаемости усугубляется падением числа браков и ростом смертности: в 2024 году население Японии уменьшилось более чем на 900 тыс. человек. Несмотря на выделение около 23 млрд долларов на программы поддержки семей, эксперты предупреждают о нарастании долгосрочных экономических и социальных рисков.