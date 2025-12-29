Уровень рождаемости в Японии на пороге исторического минимума

Рождаемость в Японии в 2025 году может достигнуть исторического минимума и оказаться ниже даже самых пессимистичных прогнозов правительства.

По информации СМИ, общее число новорожденных за 2025 год, вероятнее всего, опустится ниже 670 тыс., что станет новым историческим антирекордом. К такому низкому показателю Страна восходящего солнца может прийти на 16 лет раньше прогнозируемого.