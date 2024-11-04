Уроженец России может стать спецпосланником США по Украине

Дональд Трамп продолжает шокировать правящие круги в Вашингтоне кандидатурами в свою команду.



Спецпосланником США по Украине может стать уроженец России Борис Эпштейн, пишет The New York Times.



По информации газеты, Эпштейн, переехавший в США в возрасте 11 лет, сам предложил Трампу назначить его на данную должность. И обосновал свою идею тем, что у него есть родственники по обе стороны конфликта.



Ранее Эпштейн координировал юридическую защиту по уголовным делам избранного президента США. И в окружении Трампа занимает влиятельную позицию.



В том числе из-за того, что был одним из авторов стратегии, позволившей Трампу противостоять множеству обвинений до выборов.