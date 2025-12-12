Ушаков: Москва пока не видела отредактированный план США по урегулированию

Метаморфозы мирного плана Трампа продолжаются. Москва пока не видела правки Европы и Украины в версии американских документов по разрешению конфликта. Об этом заявил помощник Президента России.



Юрий Ушаков подчеркнул: "Есть ощущение, что многое в них может нам не понравиться". Также стало известно, что Киев не дал согласия на создание буферной зоны на территории Донбасса. Об этом заявил советник Зеленского по вопросам коммуникаций. Литвин подчеркнул, что информация, которую ранее тиражировала газета Le Monde не корректна.