В 20 из 39 стран Европы пенсии совершенно не хватает на жизнь
Автор:Редакция news.by
К чему приводит недальновидная политика Брюсселя. Прибалтийские СМИ делятся неутешительными данными: согласно исследованию, в 20 из 39 стран Европы пенсии совершенно не хватает на жизнь.
Так, в Эстонии выплаты ниже прожиточного минимума на 10 %, в Литве - на 15. В Латвии вовсе денег пенсионерам хватает только на половину необходимого. Впрочем, есть страны, где ситуация еще хуже.
В Молдове выплаты покрывают лишь 42 % расходов, в Албании и Украине - по 29 %.
Лидером по соотношению пенсий к стоимости жизни является Люксембург, где этот показатель составляет 225 %. Это значит, что средние начисления более чем в два раза превышают базовые расходы.