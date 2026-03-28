К чему приводит недальновидная политика Брюсселя. Прибалтийские СМИ делятся неутешительными данными: согласно исследованию, в 20 из 39 стран Европы пенсии совершенно не хватает на жизнь.

Так, в Эстонии выплаты ниже прожиточного минимума на 10 %, в Литве - на 15. В Латвии вовсе денег пенсионерам хватает только на половину необходимого. Впрочем, есть страны, где ситуация еще хуже.

В Молдове выплаты покрывают лишь 42 % расходов, в Албании и Украине - по 29 %.