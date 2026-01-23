В Абу-Даби начались переговоры с участием делегаций России, США и Украины. Как заявил глава МИД ОАЭ, планируется, что переговоры продлятся два дня в рамках усилий по укреплению диалога и поиску политических решений кризиса.

В составе российских переговорщиков - представители Министерства обороны. Во главе - начальник Главного управления Генштаба Костюков. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Умеров.

Ключевая тема - контроль над территориями. Москва придерживается договоренностей между Путиным и Трампом в августе 2025 года на Аляске.

Речь о российском контроле над всем Донбассом и замораживание нынешней линии фронта в других областях. При этом важное условие: ВСУ должны покинуть территорию Донбасса.