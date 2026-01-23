3.74 BYN
В Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта, заявил Зеленский
Автор:Редакция news.by
Россия, США и Украина начали переговоры в Абу-Даби в строгой секретности. По итогам консультаций, прошедших 23 января, стало известно, что среди обсуждаемых тем - буферные зоны и механизмы контроля.
Российская сторона отметила, что работа по урегулированию продвигается, важно имплементировать "формулу Анкориджа". В Белом доме указали на продуктивность вчерашней встречи. Зеленский заявил, что в Абу-Даби обсуждаются параметры завершения конфликта. Диалог Москвы, Вашингтона и Киева продолжится 24 января.