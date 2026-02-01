3.75 BYN
В Абу-Даби ожидается встреча делегаций России и Украины
1 февраля в Абу-Даби российская и украинская делегации могут возобновить переговоры - первые с 2022 года без посредников. Во всяком случае, на данный момент планы такие. Американская сторона придает предстоящей встрече особое значение и готова принять участие, если в этом будет необходимость.
А накануне в Майями состоялись переговоры спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Оба назвали встречу продуктивной и конструктивной.
Между тем Мэттью Уитакер, постпред США при НАТО, заявил: заключение мирного соглашения по украинскому кризису станет лишь начальным этапом масштабного процесса. Уитакер указал на сложность документа, поскольку он охватывает широкий спектр важных вопросов и их решение потребует значительного количества времени и ресурсов.