В Абу-Даби ожидается встреча делегаций России и Украины

1 февраля в Абу-Даби российская и украинская делегации могут возобновить переговоры - первые с 2022 года без посредников. Во всяком случае, на данный момент планы такие. Американская сторона придает предстоящей встрече особое значение и готова принять участие, если в этом будет необходимость.

А накануне в Майями состоялись переговоры спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. Оба назвали встречу продуктивной и конструктивной.