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В Абу-Даби Пашинян и Алиев обсудили нормализацию армяно-азербайджанских межгосударственных отношений
В Абу-Даби состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стало известно о ее итогах, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информационное агентство Арменпресс.
В МИД Армении заявили, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений.
"Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений, и на этой основе была достигнута договоренность о продолжении такого диалога, ориентированного на результат. Главы государств, отметив прогресс, достигнутый в процессе демаркации, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении", - приводит агентство сообщение ведомства.
Отмечается, что стороны также договорились продолжать делать шаги для укрепления доверия между двумя странами.
По данным информационного агентства Trend, переговоры проходили с участием делегаций, а затем в формате один на один. Агентство сообщает, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.