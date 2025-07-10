В Абу-Даби Пашинян и Алиев обсудили нормализацию армяно-азербайджанских межгосударственных отношений

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48ba9524-2024-4ba7-9300-288952b8fa92/conversions/27decf28-dffa-46bb-9be1-cffc3f9d855e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48ba9524-2024-4ba7-9300-288952b8fa92/conversions/27decf28-dffa-46bb-9be1-cffc3f9d855e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48ba9524-2024-4ba7-9300-288952b8fa92/conversions/27decf28-dffa-46bb-9be1-cffc3f9d855e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/48ba9524-2024-4ba7-9300-288952b8fa92/conversions/27decf28-dffa-46bb-9be1-cffc3f9d855e-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

В Абу-Даби состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стало известно о ее итогах, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информационное агентство Арменпресс.

В МИД Армении заявили, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений.

"Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений, и на этой основе была достигнута договоренность о продолжении такого диалога, ориентированного на результат. Главы государств, отметив прогресс, достигнутый в процессе демаркации, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении", - приводит агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что стороны также договорились продолжать делать шаги для укрепления доверия между двумя странами.