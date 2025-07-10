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В Абу-Даби Пашинян и Алиев обсудили нормализацию армяно-азербайджанских межгосударственных отношений

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Фото: РИА Новости

В Абу-Даби состоялась встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Стало известно о ее итогах, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на информационное агентство Арменпресс.

В МИД Армении заявили, что в ходе встречи обсуждались различные аспекты нормализации армяно-азербайджанских межгосударственных отношений.

"Стороны подтвердили, что двусторонние переговоры являются наиболее эффективным форматом для решения всех вопросов, связанных с процессом нормализации отношений, и на этой основе была достигнута договоренность о продолжении такого диалога, ориентированного на результат. Главы государств, отметив прогресс, достигнутый в процессе демаркации, поручили соответствующим государственным комиссиям продолжить практическую работу в этом направлении", - приводит агентство сообщение ведомства.

Отмечается, что стороны также договорились продолжать делать шаги для укрепления доверия между двумя странами.

По данным информационного агентства Trend, переговоры проходили с участием делегаций, а затем в формате один на один. Агентство сообщает, что встреча прошла в конструктивной атмосфере.

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