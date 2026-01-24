Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Абу-Даби стартовал второй день переговоров по Украине

Второй день переговоров по Украине в Абу-Даби стартовал, встречи проходят в разных форматах, сообщают СМИ.

Раскрыты некоторые детали. Пресса снова не предусматривается, действует закрытый режим, с этим согласны участники всех трех сторон.

Как пишет Reuters, диалог, прошедший 23 января, не привел к какому-либо прорыву. Россия продвигает "формулу Анкориджа", которая была согласована Трампом и Путиным на саммите на Аляске, что предусматривает контроль над всем Донбассом и заморозку линии фронта в других частях Восточной и Южной Украины.

Переговоры проходят "напряженно", отмечает агентство. Киев, в свою очередь, настаивает на твердых гарантиях безопасности со стороны США и союзников.

Разделы:

В мире

Теги:

УкраинаСШАпереговорыОАЭРоссия