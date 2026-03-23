В аэропорту Нью-Йорка самолет столкнулся с пожарной машиной
Автор:Редакция news.by
Серьезное ЧП в аэропорту в Нью-Йорке: самолет врезался в пожарную машину. Нос и кабина пилотов получили повреждения, на месте происшествия произошла утечка горючих материалов.
В результате инцидента пострадало не менее 70 человек. Состояние одного из них тяжелое.
В пожарной машине, в которую врезался борт, находились 5 человек. Все они получили тяжелые травмы и доставлены в больницу в критическом состоянии.
Воздушная гавань временно закрыта.