В американском штате Оклахома зафиксировали 17 торнадо за сутки
Автор:Редакция news.by
Сезон торнадо начался на американском Среднем Западе. Необыкновенной мощи вихрь здесь практически сравнял с землей гордо Энид, где обитает около 50 тыс. жителей.
Большинство домов торнадо разбил в щепки. Ранены были по меньшей мере 10 человек.
Досталось и расположенной по соседству авиабазе Вэнс. Под завалами спасатели продолжают искать пострадавших: есть вероятность, что буйство стихии повлекло за собой также и гибель людей.
Всего в Оклахоме лишь за 23 апреля были зафиксированы 17 торнадо различной мощности.