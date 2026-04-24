В американском штате Оклахома зафиксировали 17 торнадо за сутки

Сезон торнадо начался на американском Среднем Западе. Необыкновенной мощи вихрь здесь практически сравнял с землей гордо Энид, где обитает около 50 тыс. жителей.

Большинство домов торнадо разбил в щепки. Ранены были по меньшей мере 10 человек.

Досталось и расположенной по соседству авиабазе Вэнс. Под завалами спасатели продолжают искать пострадавших: есть вероятность, что буйство стихии повлекло за собой также и гибель людей.