В Анапе злоумышленник устроил стрельбу в техникуме: 5 человек ранены

Увеличилось число пострадавших и при стрельбе в техникуме Анапы. По сообщениям местных СМИ, ранены 5 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Погиб охранник - он первым принял удар, успел вызвать правоохранительные органы и не дал напавшему зайти в здание.