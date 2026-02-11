3.72 BYN
2.87 BYN
3.42 BYN
В Анапе злоумышленник устроил стрельбу в техникуме: 5 человек ранены
Автор:Редакция news.by
Увеличилось число пострадавших и при стрельбе в техникуме Анапы. По сообщениям местных СМИ, ранены 5 человек. Один из них в тяжелом состоянии. Погиб охранник - он первым принял удар, успел вызвать правоохранительные органы и не дал напавшему зайти в здание.
11 февраля молодой человек 2008 года рождения открыл огонь из гладкоствольного оружия. Он задержан. При себе у подозреваемого нашли разгрузку с десятками патронов.