Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Армении предотвратили попытки теракта и захвата власти в стране

В Армении предотвратили попытки теракта и захвата власти в стране

Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки теракта и захвата власти в стране, которые планировали лидеры и участники движения "Священная борьба",  сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения террористических актов и захвата власти.

Также он вербовал своих последователей для формирования ударных групп для совершения террористических актов, направленных на свержение правительства и захват власти. Вербовка велась в основном среди бывших военнослужащих и полицейских.

Было сформировано до 250 таких групп по 25 человек в каждой, перед которыми ставились определенные цели, в числе которых - подстрекательство к столкновениям, блокирование дорог, парализация движения по всей стране, осуществление взрывов и совершение других преступных действий с целью создания паники, беспорядков и захвата власти.

По данным властей, с января этого года группа завербовала более 1 тыс. человек и уже даже приобрела взрывчатку.

Заговор удалось раскрыть Службе национальной безопасности Армении.

Армениятеракт