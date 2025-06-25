В Армении предотвратили попытки теракта и захвата власти в стране

Отмечается, что лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения террористических актов и захвата власти.



Также он вербовал своих последователей для формирования ударных групп для совершения террористических актов, направленных на свержение правительства и захват власти. Вербовка велась в основном среди бывших военнослужащих и полицейских.



Было сформировано до 250 таких групп по 25 человек в каждой, перед которыми ставились определенные цели, в числе которых - подстрекательство к столкновениям, блокирование дорог, парализация движения по всей стране, осуществление взрывов и совершение других преступных действий с целью создания паники, беспорядков и захвата власти.



По данным властей, с января этого года группа завербовала более 1 тыс. человек и уже даже приобрела взрывчатку.