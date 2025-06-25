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В Армении предотвратили попытки теракта и захвата власти в стране
Следственный комитет Армении заявил о предотвращении попытки теракта и захвата власти в стране, которые планировали лидеры и участники движения "Священная борьба", сообщает БЕЛТА.
Отмечается, что лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян с предварительного согласия ряда участников движения приобрел необходимые средства и инструменты для совершения террористических актов и захвата власти.
Также он вербовал своих последователей для формирования ударных групп для совершения террористических актов, направленных на свержение правительства и захват власти. Вербовка велась в основном среди бывших военнослужащих и полицейских.
Было сформировано до 250 таких групп по 25 человек в каждой, перед которыми ставились определенные цели, в числе которых - подстрекательство к столкновениям, блокирование дорог, парализация движения по всей стране, осуществление взрывов и совершение других преступных действий с целью создания паники, беспорядков и захвата власти.
По данным властей, с января этого года группа завербовала более 1 тыс. человек и уже даже приобрела взрывчатку.
Заговор удалось раскрыть Службе национальной безопасности Армении.