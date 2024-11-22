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В Армении заявили, что страна не собирается выходить из ЕАЭС
Армения не собирается выходить из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил на пресс-конференции министр экономики Армении Геворг Папоян, сообщает ТАСС.
"Мы не хотим ничем заменять ЕАЭС. Мы хотим быть независимыми, а независимость означает, что вы не зависите от одной страны, а зависите от всех и все зависят от вас. Нам нужно стать страной, где если с нами что-то случится, что-то случится и с экономиками других стран. И тогда с нами ничего не случится", - сказал он.
Папоян подчеркнул, что Армения должна поддерживать, развивать и повышать уровень отношений с ЕАЭС, а также наращивать отношения с другими структурами.
9 января правительство Армении одобрило проект решения о начале процесса вступления в ЕС, теперь его обсудит парламент.
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